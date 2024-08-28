Ambulans bekleyen yaralılara kartondan gölgelik yaptılar

ADANA’da minibüsle çarpışan motosikletteki Eyüp Ü. (32) ile Mehmet A. (40) yaralandı. Çevredekiler, ambulans gelene kadar yerde yatan yaralılara sıcaktan korumak için kartondan gölgelik yaptı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi’ndeki Vedat Dalokay Hal Kompleksi’nde meydana geldi. Arkasındaki arkadaşı Eyühp Ü. ile gezintiye çıkan Mehmet A. yönetimindeki motosiklet perondan ana yola çıktığı sırada Nebi C.’nin (45) kullandığı minibüsle çarpıştı. Motosiklet aracın altında kalırken, Mehmet A. ile Eyüp Ü. ise yola savruldu. Kaza ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.