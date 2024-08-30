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        Adana'da Zafer Bayramı kutlaması

        ADANA'da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 14:55 Güncelleme: 30.08.2024 - 15:00
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        Adana'da Zafer Bayramı kutlaması
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        ADANA’da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı.

        Kentte 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında sabah erken saatlerde Adana Valisi Yavuz Selim Köşger Eski Kız Lisesi'nde tebrikleri kabul etti. Ardından Atatürk Parkı'nda devam eden programda Vali Köşger, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve protokol ile birlikte Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Kent protokolü buradan Uğur Mumcu Meydanı'na geçti.

        Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve 6. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren halkı selamladı. Daha sonra şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Binbaşı Serkan Kahraman, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Program askeri geçit töreniyle son buldu.

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