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        6 kişinin bindiği motosiklette çocuklar çuvalla taşındı

        ADANA'da 6 kişinin yolculuk yaptığı motosiklette 2 küçük çocuk çuvallarla taşındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 10:55 Güncelleme: 01.09.2024 - 11:00
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        6 kişinin bindiği motosiklette çocuklar çuvalla taşındı
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        ADANA'da 6 kişinin yolculuk yaptığı motosiklette 2 küçük çocuk çuvallarla taşındı. Tehlikeli yolculuk, cep telefonuyla görüntülendi.

        Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Caddesi Karataş Bulvarı’nda 2 kişilik motosiklette yolculuk yapan baba ve 5 çocuğu, kazaya davetiye çıkardı. Önüne bir, arkasına da 2 çocuğunu oturtan baba, 2 küçük çocuğunu da motosikletin sağ ve soluna astığı çuvallarla taşıdı. Vatandaşlar tarafından trafik ışıklarında cep telefonuyla görüntülenen motosiklette, arkadaki kız çocuğunun kardeşleri düşmesin diye çuvalları elleriyle tutarak destek verdiği görüldü. Çevredekilerin uyarılarına aldırış etmeyen sürücü, yoluna devam edip uzaklaştı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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