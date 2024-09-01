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        Polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobilden çalıntı 'dana' çıktı

        ADANA'nın Feke ilçesinde polisin 'dur' ihtarında uymayıp, kaçan otomobil sürücüsü, takip sonucu yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 21:50 Güncelleme: 01.09.2024 - 21:55
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        Polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobilden çalıntı 'dana' çıktı
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        ADANA'nın Feke ilçesinde polisin 'dur' ihtarında uymayıp, kaçan otomobil sürücüsü, takip sonucu yakalandı. Otomobilde yapılan aramada çalıntı dana ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı. 

        Akşam saatlerinde Yeşildüşmüş Mahallesi Düşmüş Köprüsü yakınlarında yol uygulaması yapan polisi gören bir otomobil sürücü, geri dönüp, 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polis otomobili takibe alırken, sürücü ve yanındaki 2 kişi, aracı terk edip, yaya olarak kaçışlarını sürdürdü. Polisin takibi sonucu Ö.B., F.B. ve H.Y., yakalandı. Otomobilde yapılan aramada ise çalıntı olduğu tespit edilen dana ele geçirildi. Şüpheliler, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

        Polis olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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