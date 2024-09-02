Adana Kuyumcular Odası Başkanı: Gurbetçileri bu yıl altın alışverişinde göremedik

ADANA Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, gurbetçilerin pandemi ve deprem gibi nedenlerle son yıllarda memleketleri yerine tatil yörelerini tercih ettiğini söyledi. Bunun bölgede altın satışlarına da yansıdığını belirten Başman, "Gurbetçi kardeşlerimizi bu yıl altın alışverişinde göremedik, genellikle turistik bölgelerde tatil yapmayı tercih ettiler" dedi.

Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, pandemi ile Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin etkisinin yanı sıra başta Avrupa olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelen gurbetçilerin tatil bölgelerini tercih etmesi ve Çukurovalı çiftçilerin yeterince gelir sağlayamamasından kaynaklı altına yatırımın azaldığını belirtti. Kentte 4 kuşaktır kuyumculuk yapan altın imalat ve toptancısı Bülent Dalyan ise bu sezon altın alışverişinde gurbetçilerin yok denecek kadar az olduğunu ifade ederken, mesleğe başladığı yıllarla son dönemin kıyasladı.

ÇİFTÇİ YETERİNCE GELİR SAĞLAMADI Vatandaşın artık çeyrek, yarım, tam gibi basılı liraların yanı sıra Adana burması gibi tasarruf ürününe yöneldiğini söyleyen Başkan Oğuz Başman, "Bunlar daha az işçilikli ve satıldığında en az değer kaybeden ürünlerdir. Yaz mevsimi kuyumcu esnafının en yoğun olduğu dönemdir. Ancak son birkaç yıldır gerek pandemi gerek depremden dolayı piyasa pek verimli geçmedi. Yurt dışından gelen gurbetçiler de genelde turistik bölgeleri tercih ettiler. Altın alışverişlerinde pek kendilerini göremedik. Özellikle tarıma dayalı gelire sahip çiftçilerimiz de yeterince bir gelir sağlayamadı. Bundan kaynaklı gerekçelerden satışlarımız azdı, beklentilerimizi karşılayacak bir altın alışverişi maalesef olmadı" diye konuştu.

GURBETÇİ YOK DENECEK KADAR AZDI Altın imalat ve toptancısı Bülent Dalyan ise düğün sezonu olmasına karşın takı satışında bir hareketlilik olmadığını dile getirdi. Dalyan, "Normalde düğün zamanları yani mayıstan sonraki aylar altın satışlarında hareketli dönemimiz olurdu. Bu aylarda gurbetçiler gelirdi, düğün, sünnet organizasyonları olur, çiftçilerimiz hasat sonrası yatırımını değerlendirmek için altın alırdı. Bu sene hem çiftçimizin bir tadı yok hem de gurbetçimiz yok denecek kadar az. Belki gelip tatile gidiyorlardır. Biz burada göremedik. Dolayısıyla kışın yaptığımız işin haricinde bu ayların ayrıca bir faydasını bu sene göremedik. Takı işinde iki senelik yaz sezonuna göre, yarıya yakın satışlarımızda eksiklik var. Hem Avrupa'da ekonominin iyiye gitmediği hem burada çiftçilerimizin tarım işlerinin iyi gitmediği herkesin dilinde. Biz de tabii her esnafta olduğu gibi bunun karşılığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.