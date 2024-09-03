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        Yatağında uyurken silahlı saldırıya uğradı

        ADANA'da yatağında uyuduğu sırada eve giren kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabancalı saldırıya uğrayan İbrahim Budan, bacaklarından yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 01:36 Güncelleme: 03.09.2024 - 01:40
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        Yatağında uyurken silahlı saldırıya uğradı
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        ADANA'da yatağında uyuduğu sırada eve giren kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabancalı saldırıya uğrayan İbrahim Budan, bacaklarından yaralandı.

        Olay, saat 23.00 sıralarında Merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Yatağında uyuyan İbrahim Budan, iddiaya göre açık bahçe kapısından gizlice eve giren kimliği belirsiz bir kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Budan'ı bacaklarından vuran saldırgan daha sonra olay yerinden kaçtı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Budan, tedaviye alındı.

        Saldırganı yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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