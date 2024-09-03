Çalıştıkları mobilyacıyı kurşunlayıp, patronlarından haraç istediler

ADANA'da Halil İbrahim C. (29), kuzeni Abdullah T. (24) ile çalıştığı mobilya dükkanına tabancayla ateş açıp, kaçtı. Halil İbrahim C.’nin iş arkadaşı Lütfi T. (30) ise patronunu arayıp, bir organize suç örgütünün ismini kullanarak 5 milyon lira haraç istedi. Güvenlik kamerasından tespit edilen ve birlikte hareket ettikleri belirlenen 3 şüpheli, saklandıkları adreslerde yakalandı.

Olay, 26 Ağustos'ta saat 23.00 sıralarında, Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi’nde meydana geldi. Halil İbrahim C., kuzeni Abdullah T. ile birlikte Mobilyacılar Sitesi’ndeki çalıştığı iş yerine gitti. Halil İbrahim C.’nin kullandığı motosikletteki Abdullah T., tabancayla iş yerine 3 el ateş etti. Camlarına isabet eden kurşunlarla zarar gören iş yerine saldırı anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Ertesi gün aynı iş yerinde çalışan Lütfi T. ise patronunu arayıp bir organize suç örgütünün ismini kullanarak 5 milyon lira haraç istedi.