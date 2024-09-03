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        Ekmek almaya giderken kazada ağır yaralandı

        ADANA'nın Kozan ilçesinde fırından ekmek almak için yolun karşısına geçerken otomobil çarpan Rahma Efe (90) ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 14:53 Güncelleme: 03.09.2024 - 14:55
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        Ekmek almaya giderken kazada ağır yaralandı
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        ADANA'nın Kozan ilçesinde fırından ekmek almak için yolun karşısına geçerken otomobil çarpan Rahma Efe (90) ağır yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde ilçedeki Tufanpaşa Mahallesi Göçyolu Bulvarı'nda meydana geldi. Tahir Ş. yönetimindeki 01 RH 871 plakalı otomobil, fırından ekmek almak için yolun karşısına geçmeye çalışan Rahma Efe'ye çarptı. Kazada Efe, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Rahma Efe'yi ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan kadının hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

        Öte yandan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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