İş insanı, yeğeni tarafından öldürüldü

Olay, saat 12.00 sıralarında Zübeyde Hanım Mahallesi Emin Civelek Bulvarı’nda meydana geldi. Aynı zamanda çiftçi olan Ali Kanalka, sahibi olduğu traktör galerisinde yanına yaklaşan kişinin silahla ateş açması sonucu ağır yaralandı. Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kanalka, acil serviste yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı. Ali Kanalka’nın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.