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        İş insanı, yeğeni tarafından öldürüldü

        ADANA'nın Ceyhan ilçesinde iş insanı Ali Kanalka (60), iş yerinde yeğeni İsa Kanalka tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 15:04 Güncelleme: 03.09.2024 - 15:10
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        İş insanı, yeğeni tarafından öldürüldü
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        ADANA'nın Ceyhan ilçesinde iş insanı Ali Kanalka (60), iş yerinde yeğeni İsa Kanalka tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

        Olay, saat 12.00 sıralarında Zübeyde Hanım Mahallesi Emin Civelek Bulvarı’nda meydana geldi. Aynı zamanda çiftçi olan Ali Kanalka, sahibi olduğu traktör galerisinde yanına yaklaşan kişinin silahla ateş açması sonucu ağır yaralandı. Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kanalka, acil serviste yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı. Ali Kanalka’nın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Güvenlik kameralarını inceleyen güvenlik güçleri, Ali Kanalka’nın, ağabeyinin oğlu, yeğeni İsa Kanalka tarafından vurulduğunu belirledi. Olayın ardından otomobille kaçan şüpheli, suç aletiyle yakalanarak gözaltına alındı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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