Kozan'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Kaza, saat 22.30 sıralarında Kozan- İmamoğlu karayolunda meydana geldi. Mustafa Arda Şahin (18) yönetimindeki 01 ANE 692 plakalı otomobil, İbrahim Değirmenci (52) yönetimindeki 01 RY 623 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ile otomobillerde bulunan Enes Kaplan (20), İrfan Altun (20), Mücahit Altun (17) ve Betül Değirmenci (9), sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.