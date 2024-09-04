Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Sevgilisi ve onun arkadaşları tarafından dövülerek öldürüldü

        ADANA'da, evli oto tamircisi Ramazan Karabulut (45), sevgilisi Selcan Ç.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 11:03 Güncelleme: 04.09.2024 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sevgilisi ve onun arkadaşları tarafından dövülerek öldürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA’da, evli oto tamircisi Ramazan Karabulut (45), sevgilisi Selcan Ç. (37) ve beraberindeki 5 kişi tarafından boş arsada dövülerek öldürüldü. Karabulut’un cesedini çobanlar bulurken, polis şüphelileri operasyonla yakaladı.

        Olay, 31 Ağustos saat 23.00 sıralarında Çukurova ilçesi Kabasakal Mahallesi’nde meydana geldi. Evli oto tamircisi Ramazan Karabulut, bir süredir ilişki yaşadığı öne sürülen Selcan Ç. ile tartıştı. Selcan Ç., durumu arkadaşı Talüt Yavuz’a (53) anlattı. Yavuz, telefonla aradığı Karabulut’u konuşmak için Rüzgarlı Tepe’ye çağırdı. Yavuz ve beraberindeki Selcan Ç., Uğurcan Sergen Dokumacı (23), Kemal Elmasten (19), Murat Güngör (21) ve H.Y. (15), Karabulut ile buluştu. Burada içki içip, bir süre sohbet eden taraflar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Selcan Ç. ve yanındaki 5 kişi, Karabulut’u darbedip, bacağından bıçakladı. Karabulut kanlar içinde yere yığılıp, kendinden geçince şüpheliler otomobille kaçtı.

        Bir gün sonra sabah saatlerinde bölgede hayvanlarını otlatan çobanlar, Ramazan Karabulut’u yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Karabulut’un hayatını kaybettiği belirlendi. Karabulut’un cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsisinin ardından yakınları tarafından defnedildi.

        Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüpheliler, adreslerine yapılan eş zamanlı baskınlarda gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheliler, Ramazan Karabulut’u dövdüklerini itiraf edip ancak bıçakla yaralamadıklarını öne sürdü.

        5 TUTUKLAMA

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelerden Selcan Ç., Talüt Yavuz, Uğurcan Sergen Dokumacı, Kemal Elmasten, Murat Güngör çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı, H.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail: Ölümünü teyit edemedik
        İsrail: Ölümünü teyit edemedik
        İzmir'de operasyon
        İzmir'de operasyon
        Bakan Tunç'tan 'İyi hal indirimi' açıklaması
        Bakan Tunç'tan 'İyi hal indirimi' açıklaması
        8. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        8. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        İstanbul'da yine bina çöktü!
        İstanbul'da yine bina çöktü!
        "Elektrik ve doğalgaza bu yıl sonuna kadar zam yok"
        "Elektrik ve doğalgaza bu yıl sonuna kadar zam yok"
        Benfica'ya bir Türk daha!
        Benfica'ya bir Türk daha!
        7 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        7 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        'Sur canisi'nin katlettiği İkbal'ın babası: Kızımın psikolojisini bozmuştu!
        'Sur canisi'nin katlettiği İkbal'ın babası: Kızımın psikolojisini bozmuştu!
        “Biz Atakan’ın masum olduğuna inanıyoruz”
        “Biz Atakan’ın masum olduğuna inanıyoruz”
        Yağmayan sonbahar
        Yağmayan sonbahar
        Sıla bebekten kahreden haber!
        Sıla bebekten kahreden haber!
        Beşiktaş'a Lyon maçında taraftar yasağı!
        Beşiktaş'a Lyon maçında taraftar yasağı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '7 Ekim' paylaşımı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '7 Ekim' paylaşımı
        Fenerbahçe'ye milli fırsat
        Fenerbahçe'ye milli fırsat
        Hala en önemlisi faiz indirim süreci
        Hala en önemlisi faiz indirim süreci
        13 yıllık evliliği 10 dakikada bitti
        13 yıllık evliliği 10 dakikada bitti
        Geç emekli olan fazla maaş alacak
        Geç emekli olan fazla maaş alacak
        "Sahada rakibiz, maçlar bitince ortağız"
        "Sahada rakibiz, maçlar bitince ortağız"
        Eserlerimiz; geldi, geliyor, gelecek"
        Eserlerimiz; geldi, geliyor, gelecek"

        Benzer Haberler

        Caddede, yol kenarında el bombası bulundu
        Caddede, yol kenarında el bombası bulundu
        Öğrenciler, solar hücre projeleriyle bina ve seralardan elektrik üretilmesi...
        Öğrenciler, solar hücre projeleriyle bina ve seralardan elektrik üretilmesi...
        Adana'da yolda el bombası bulundu
        Adana'da yolda el bombası bulundu
        Adana, Mersin ve Osmaniye'de İsrail'in saldırıları protesto edildi
        Adana, Mersin ve Osmaniye'de İsrail'in saldırıları protesto edildi
        TEKNOFEST'te başarıyı üçüncü denemede elde ettiler
        TEKNOFEST'te başarıyı üçüncü denemede elde ettiler
        Azerbaycanlı gençlerden akran zorbalığına uğrayanlara anlık destek için "ak...
        Azerbaycanlı gençlerden akran zorbalığına uğrayanlara anlık destek için "ak...