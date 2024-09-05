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        Ankastre fırından ruhsatsız silahlar çıktı; 'Kimin koyduğunu bilmiyorum' dedi

        ADANA'da polis, operasyon düzenlediği evde ankastre fırının üzerindeki gizli bölmede 3 ruhsatsız tabanca, 73 mermi ve fişek ile 5 uyuşturucu hap ele geçirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 10:57 Güncelleme: 05.09.2024 - 11:05
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        Ankastre fırından ruhsatsız silahlar çıktı; 'Kimin koyduğunu bilmiyorum' dedi
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        ADANA’da polis, operasyon düzenlediği evde ankastre fırının üzerindeki gizli bölmede 3 ruhsatsız tabanca, 73 mermi ve fişek ile 5 uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan ve çeşitli suçlardan 10 kaydı olduğu belirlenen Mustafa E., "Kimin koyduğunu bilmiyorum" dedi.

        Seyhan Emniyet Müdürlüğü, Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Yenibey Mahallesi 18058 Sokak'taki evde çok sayıda ruhsatsız silah olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Şüpheli Mustafa E.'nin 2 katlı müstakil evine operasyon düzenlendi. Ekipler, yaptıkları aramada, mutfaktaki ankastre fırının yerinden gevşetildiğini fark etti. Fırını çeken polis, gizli bölmede 3 ruhsatsız tabanca ile 43 mermi, 30 tüfek fişeği ile 5 uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınıp Hürriyet Polis Merkezi’ne götürülen Mustafa E.’nin çeşitli suçlardan 10 kaydı olduğu belirlendi. Mustafa E., sorgusunda, "Silah, mermi ve uyuşturucu bana ait değil. Kimin oraya koyduğunu bilmiyorum" dedi.

        İşlemleri tamamlanan Mustafa E., adliyeye sevk edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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