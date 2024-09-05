Türkiye-İsrail hattında organ ticareti sanıklarına 9'ar yıla kadar hapis istemi

ADANA Havalimanı'nda 2 kişinin sahte pasaport taşıdığının anlaşılması ile ortaya çıkan organ nakli ticaretine ilişkin soruşturmada; 5 İsrail, 2 Suriye, 4 Türk vatandaşı olmak üzere toplam 11 sanık hakkında 'Organ ticareti yapmak veya aracılık etmek' suçundan dava açıldı. 9'u tutuklu 11 sanık için 9'ar yıla kadar hapis cezası istendi. Böbreklerini satmak isteyen 2 Suriyelinin 10 bin dolar karşılığında anlaştığı, 1'i kadın 2 alıcı İsrail vatandaşı ile akrabalarının böbrek nakli için sahte pasaport çıkartılan vericiler ile Adana'ya geldikleri ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana'ya gelen 2 kişinin pasaportunun sahte olduğu anlaşıldı. Adana Havalimanı'ndaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, İsrailli gibi gösterilen 2 kişinin Suriye uyruklu Zakarya Mohamad Zein (21) ile Abdurrahman Salim (20) olduğunu tespit etti. Polis, Suriye uyruklu 2 kişinin böbreklerini para karşılığı satmak için anlaştığını, nakil işleminin gerçekleşebilmesi için de Suriyelilerin İsrailli alıcılar Einat Abu Mdegem (28) ile Samir Abu Snini'nin (68) akrabaları gibi gösterilip, 2 sahte pasaport düzenlendiğini tespit etti.

TÜRKİYE-İSRAİL ARASINDA ORGAN TİCARETİ Pasaportlarda Suriyelilerin fotoğraflarına yer verilirken, isim ve diğer bilgilerin alıcıların akrabalarına ait olduğu belirlendi. Çalışmalar kapsamında teknik ve fiziki takip gerçekleştirildi. Türkiye ve İsrail arasındaki 'organ ticareti' deşifre edildi. Böbrek nakli için etik komisyonuna müracaatların, Adana'da faaliyet gösteren sağlık turizm acentesi yetkilisi Mehmet Akif Ulaş (58), çalışan Fatma Ören (50), tercüman Esra Demir (51) ve Ahmed Karahasan (31) tarafından yapıldığı belirlendi. 11 SANIK İÇİN İDDİANAME HAZIRLANDI

Bu tespitler sonrası harekete geçen polis, şüphelilerin organ nakli için Adana İl Sağlık Müdürlüğü Etik Komisyonu'na katılacakları gün olan 2 Mayıs'ta operasyon düzenlendi. Şüpheliler yakalanırken, üst aramasında ve kalınan adreslerde yapılan aramalarda 65 bin dolar, 10 bin 400 lira, 994 İsrail şekeli, çok sayıda sahte pasaport ve dijital materyal ele geçirildi. Adliyeye sevk edilip, tutuklanan Ahmed Karahasan, Fatma Ören, Mehmet Akif Ulaş, Abmad Abu Mdegem, Einat Abu Mdegem, Mahdi Abu Snene, Samir Abu Snini, Abdurrahman Salim ve Zakarya Mohamad Zein ile tutuksuz şüpheliler Esra Demir ve Mohamad Abu Mdegem ile ilgili soruşturma tamamlandı. Savcı, 11 sanık hakkında 'Organ ticareti yapmak veya aracılık etmek' suçundan iddianame hazırladı. Savcı, tüm sanıklara 9'ar yıla kadar hapis cezası istedi.

10 BİN DOLARA BÖBREK 8 sayfadan oluşan iddianamede; sanıkların ifadeleri de yer aldı. Böbreğini 10 bin dolara satan Suriyeli Abdurrahman Salim, iddianamede yer alan ifadesinde, arkadaşı Zakarya Mohamad Zein ile İstanbul'da bulunduğu sırada para için organ nakli yapabilecekleri düşüncesiyle sosyal medya üzerinden buldukları bir grupta Mahdi Abu Snene ve Mohamad Abu Mdegem ile irtibata geçtiklerini belirtti. Salim, böbrek nakli için kişi başına 10 bin dolara anlaştıklarını kaydetti. Suriyeli Zakarya Mohamad Zein ise İstanbul'da tekstil işi ile uğraştığını, 2023'te Halep'te ailesinin vefat ettiğini, geride kalan babasına para bulmak için böbreğini satmaya karar verdiğini söyledi.

'PEŞİNAT OLARAK 15 BİN DOLAR HAVALE ETTİM' Böbrek hastası kız kardeşi Einat Abu Mdegem için Suriyelilerden böbrek satın alan Mohamad Abu Mdegem de ifadesinde, kız kardeşine böbrek nakli için adını Ebu Mohamad olarak bildiği kişi ile iletişime geçtiğini belirtti. Mohamad Abu Mdegem, ifadesinde, şunları anlattı: "Şahıs ile kardeşimin tedavisi için 65 bin dolara anlaştım. Şahsa önce para vermedim. Şahıs bana Gaziantep'e gelmemi söyledi. Ben de kız kardeşim ve akrabalarımla 7 Şubat'ta Gaziantep'e gittik. Bu şahıs, bana bir grup böbrek hastasının yanımıza geleceğini söyledi. Bu şahıslar, Mahdi Abu Snene ve Samir Abu Snini idi. Bu şahıslar ile buluştuk. Ebu Mohamad, kardeşim Einat ile Samir'e para karşılığında böbreğini verecek iki kişi bulabileceğini söyleyip, bizden kişi başı 65 bin dolar talep etti. Ebu Mohamad'a peşinat olarak 15 bin dolar havale ettim. Tahliller için de 8 bin dolar ödedim."

'VERİCİ ŞAHISLARA PARA VERMEDİK' Mohamad Abu Mdegem, ifadesinin devamında, "Daha sonra pasaportlarımızda oynama yapılacağını söyleyip, aldı. 4 gün sonra sahte pasaportları gönderdi. Pasaportlardaki resimleri olan 2 kişi yanımıza geldi. Böbrekleri verecek kişilerin kendileri olduklarını söyledi. Bu şahıslarla hastaneye gidip, tahlil yaptırdık. Organların uyumlu olduğu anlaşıldı. Ebu Mohamad sonra bizi Adana'ya yönlendirdi. Mehmet Akif Ulaş sağlık turizmi kapsamında tedaviler için kişi başı 20 bin dolar talep etti. Teklifi kabul ettik. Adana'ya geldik, 10 bin doları peşin verdik ve sözleşme imzaladık. Pasaportların sahte olduğundan Mehmet Akif Ulaş ve Fatma Ören'in haberi yoktu. Verici şahıslara para vermedik. Parayı anlaşma gereği Ebu Mohamad verecekti. Verici şahıslara 15 bin dolar vermek üzere anlaşmış. Fakat parayı nakilden sonra verecekti. Ebu Mohamad sahte pasaportları, bize 15 bin dolar karşılığında ayarladı" dedi.