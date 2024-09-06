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        Adana'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

        ADANA'nın Kozan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Hamza Yılmaz (25), ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 02:09 Güncelleme: 06.09.2024 - 02:15
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        Adana'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
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        ADANA'nın Kozan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Hamza Yılmaz (25), ağır yaralandı.

        Kaza, saat 23.00 sıralarında ilçeye bağlı Çanaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Uzman çavuş olan Hamza Yılmaz yönetimindeki 01 ADS 287 plakalı motosiklet ile İsa Uzun kontrolündeki 01 RM 929 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polise gibi sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Yılmaz, Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı, daha sonra Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

        Otomobil sürücüsünü ifade için emniyete götüren polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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