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        Bulgur dolu tencereden tabanca çıktı

        ADANA'da polis, Samet B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 10:47 Güncelleme: 06.09.2024 - 10:50
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        Bulgur dolu tencereden tabanca çıktı
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        ADANA’da polis, Samet B.’nin (22) evindeki bulgur dolu tencereye gizlenmiş ruhsatsız tabanca ve 8 mermi ele geçirdi. Sorgusunda, "Hasımlarım var, kendimi korumak saklıyordum" diyen Samet B., adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Seyhan Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi'ndeki müstakil evde ruhsatsız silah olduğu bilgisine ulaştı. Şüpheli Samet B.'nin evine operasyon düzenleyen polis ekipleri, salondaki bulgur dolu tencereye gizlenmiş ruhsatsız tabanca ve 8 mermi ele geçirdi. Gözaltına alınan Samet B., polis merkezindeki sorgusunda, "Hasımlarım var, kendimi korumak için silahı orada saklıyordum" dedi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Samet B., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tabanca ise incelenmek üzere Adana Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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