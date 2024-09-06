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        Adana'da Çamlıca arazilerinde stat projesi için ağaç kesimine tepki

        ADANA'nın Çamlıca bölgesinde atıl durumda bulunan bir stadyumun büyütülmesi projesi kapsamında servi, okaliptüs ve kızılçam ağaçlarının kesilmesine başlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 16:29 Güncelleme: 06.09.2024 - 16:35
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        Adana'da Çamlıca arazilerinde stat projesi için ağaç kesimine tepki
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        ADANA’nın Çamlıca bölgesinde atıl durumda bulunan bir stadyumun büyütülmesi projesi kapsamında servi, okaliptüs ve kızılçam ağaçlarının kesilmesine başlandı. Toplam 106 yetişkin ağacın kesileceğini öne süren sivil toplum kuruluşları üyeleri, duruma tepki gösterdi.

        Yüreğir ilçesinde Yaşar Kemal Yürüyüş Parkuru’nda bulunan, amatör futbol kulüplerinin bir dönem kullandığı ancak aradan geçen yıllarda atıl durumda kalan, Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeyken 33 yıllığına Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne tahsis edilen Ali Hoşfikirer 1 No’lu Stadı’nın genişletilerek yeniden kullanıma hazır hale getirilmesi kararlaştırıldı. Bu kapsamda, çevrede sportif faaliyetlere ‘tehlike’ arz ettiği öne sürülen toplam 106 servi, okaliptüs ve kızılçam ağacının kesilmesine başlandı. Dronla görüntülenen bölgede, kesilen ağaçlar ile köklerinin kamyonlara yüklendiği, atıl durumdaki futbol sahasında da kazı yapıldığı görüldü. Çalışmalar, vatandaşların yanı sıra TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu (İKK) ve Adana Ekoloji Platformu’nun tepkisine neden oldu. İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şubesi’nde düzenlenen ortak basın toplantısını okuyan İKK Sekreteri Kerem Şahin, gerçek kesilme kararının gizlenerek ‘tehlike’ vurgusu yapıldığını öne sürdü.

        ‘KESİMLER DURMAZSA HUKUKİ MÜCADELE BAŞLATACAĞIZ’

        Yapılan ağaç kesimine tepki gösterilmemesi halinde başka amaçlarla yeni ağaçların da kesilebileceğini söyleyen Şahin, “On yıllardır Adana’ya nefes aldıran, güzelim ağaçlarımız organize iş birliği ile katledilmektedir. Ne tuhaftır ki, tehlike yalnızca spor sahaları etrafında bulunmaktaymış. Gerekçenin gerçek dışılığı son derece açık; bölgede yürüyüş yapan vatandaşlarımız için değil, spor sahalarının etrafı için geçerli bir tehlikeden söz edilmektedir. Adana’nın sıcaklardan kavrulduğu günlerde yaşıyoruz. İklim krizi, iklim kırımına dönmüş bulunuyor. Uzmanlar, ‘kentsel ısı adası etkisini’ azaltmak için kent ve çevresinde ağaçlık alanlar oluşturulmasını, ağaç sayısını arttırmayı öneriyorlar. Ağaç kesiminin durdurulmaması halinde hukuki mücadele başlatacağız.”

        Adana Ekoloji Platformu Yürütme Kurulu üyesi Yaşar Gökoğlu ise genişletme çalışmalarının ardından yapılacak yeni stat projesinin 3 bin 500 kişilik olduğunu, bu kadar kişiyi ağırlayacak tesis için ayrılacak otopark ve altyapı çalışmalarının da çevredeki daha fazla ağacın kesilmesine neden olacağını ileri sürdü.

        EMLAK DEĞERİ YÜKSEK

        Seyhan Nehri kıyısında Çamlıca bölgesi olarak bilinen 180 dönümlük yeşil alanın imara açılma tartışmaları 31 yıl öncesine dayanıyor. 1993 yılında SHP'li Selahattin Çolak'ın Belediye Başkanlığı döneminde, emlak değeri çok yüksek olan yeşil alan, meclis tarafından konut alanına dönüştürüldü. Kamuoyundan gelen tepkiler üzerine Çolak, imar değişikliği kararını sehven imzaladığını öne sürerek kararı yeniden meclise getirdi ve alan, tekrar yeşil alana dönüştürüldü. Bu sırada bölgede arsa toplayan simsarlar, 5 Nisan 1993'teki belediye encümen toplantısında Başkan Selahattin Çolak'a silahlı saldırı düzenlendi. Ancak sıkılan kurşun, Çolak'ın omzunu sıyırdı. Ardından arsa sahipleri tarafından konu yargıya taşınınca mahkeme Çamlıca arsalarının imarda konut alanı olduğunu onayladı. TMMOB'un girişimleriyle alan bir kez daha yargıya taşındı ve arsalar yeniden yeşil alan olarak tescillendi.

        O tarihten sonra kentin gündeminden çıkan Çamlıca bölgesinde kalan 400 hisse sahibinin yaşadığı müstakil evlerin de bulunduğu 74 dönümlük alanın kentsel dönüşüme çevrilmesi için geçen yıl yeniden çalışma başlatıldı. Yüreğir Belediyesi'nin hazırladığı ve Büyükşehir Belediye Meclisi'nin imar planları kapsamında Köprülü, Sinanpaşa, Kazım Karabekir ve Hilton Oteli'nin karşısındaki hat, kentsel tasarım alanı ilan edildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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