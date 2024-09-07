Kayınpederinin evine silahlı saldırıda bulunan şüpheliye gözaltı; ruhsatsız silah ve mermi ele geçirildi
ADANA'nın Seyhan ilçesindeki operasyonda, kayınpederinin evine silahlı saldırıda bulunduğu da öne sürülen ve 14 suç kaydı olan Rahmi S.
ADANA'nın Seyhan ilçesindeki operasyonda, kayınpederinin evine silahlı saldırıda bulunduğu da öne sürülen ve 14 suç kaydı olan Rahmi S., gözaltına alındı. Şüphelinin evinde ruhsatsız silah ve mermi ele geçirildi.
Seyhan Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin operasyon düzenlediği evde 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 8 mermi ele geçirildi. Operasyon kapsamında, ikametinde olan Rahmi S.'nin, hırsızlık da dahil 14 sabıka kaydının bulunduğu belirlendi. Şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı. İncelemelerde, Rahmi S.'nin, 'Mala zarar verme' suçundan firari olduğu tespit edildi. Evde ele geçirilen malzemeler, gerekli işlemlerin yapılması için Gülbahçesi Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.
Rahmi S.'nin, geçen günlerde, kayınpederi Mehmet T.'nin evine silahlı saldırı düzenlediği de öğrenildi. Olay sırasında evde 4'ü çocuk 8 kişinin bulunduğu belirtildi.
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