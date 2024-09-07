Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş, toprağa verildi

ADANA'da, trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş Hamza Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, önceki akşam saat 23.00 sıralarında, Kozan ilçesi Çanaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Uzman çavuş Hamza Yılmaz yönetimindeki 01 ADS 287 plakalı motosiklet ile İsa Uzun kontrolündeki 01 RM 929 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Yılmaz, Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Hamza Yılmaz, daha sonra Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Uzman çavuş Yılmaz'ın Örendere köyündeki cenazesine Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nuh Anacık ve çok sayıda kişi katıldı. Kozan müftüsü Hasan Kaya'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından Yılmaz'ın cenazesi, toprağa verildi.