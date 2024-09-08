Motosikletin park halindeki otomobile çarptığı kaza kamerada

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Seyhan ilçesi Şehit Kemal Yüzgeç Bulvarı'nda meydana geldi. Emre Keskin (21) yönetimindeki 01 AEM 96 plakalı hafif ticari araç, önündeki aracı geçmek için sollama yaptığı sırada, solundan geçmeye çalışan Cemil Öztürk yönetimindeki 01 AVP 779 plakalı motosiklete çarptı. Kontrolden çıkan, üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosiklet, yol kenarında park halinde bulunan 34 DPA 126 plakalı otomobile çarptı. Sürücü Cemil Öztürk ve arkasındaki kişi, yola savruldu. Kazada Öztürk hafif yaralandı.

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