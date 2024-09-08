Adana ve Osmaniye'de fırtına ve sağanak; ağaçlar devrildi, yıldırımlar ormanı yaktı

ADANA ve Osmaniye’nin yüksek kesimlerinde sağanakla birlikte etkili olan fırtına nedeniyle ağaç ve telefon direkleri yola devrildi, bir evin çatısı uçtu. Feke ve Sarıçam ilçelerinde ise yıldırım düşen ormanlarda yangın çıktı.

Osmaniye’nin Kadirli, Adana’nın Kozan ilçesinde öğle saatlerinde sağanak ve fırtına etkili oldu. İlçe merkezlerinde cadde ve yolları su basarken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Kadirli Caddesi’ndeki ağaçlar ile Tepecikören Mahallesi’ndeki telefon direkleri yola devrildi. Şevkiye Mahallesi’ndeki bir evin çatısı ise rüzgarın etkisiyle uçtu. Akdam Mahallesi’nde de dolu etkili oldu.