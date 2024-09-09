Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Zimmetine 785 bin lira geçiren PTT görevlisinin 12 yıla kadar hapsi istendi

        ADANA'da, zimmetine 785 bin 560 lira geçiren PTT gişe görevlisi B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 12:29 Güncelleme: 09.09.2024 - 12:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zimmetine 785 bin lira geçiren PTT görevlisinin 12 yıla kadar hapsi istendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA’da, zimmetine 785 bin 560 lira geçiren PTT gişe görevlisi B.T. hakkında 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tutuklu sanık B.T., iddianamedeki ifadesinde, “Borcum vardı, bir anlık düşünceyle yaptım” dedi.

        Yüreğir Merkez PTT Müdürü R.A., sistem üzerinden şube kasalarını kontrol ettiği sırada Akıncılar PTT Şubesi kasasında 785 bin 560 liranın bulunduğunu ve bunun şubelerden para toplayan görevlilere teslim edilmediğini belirledi. Yapılan araştırmada Akıncılar PTT Şubesinde gişe görevlisi olarak çalışan B.T.’nin teslim edilmeyen 785 bin 560 lirayı zimmetine geçirdiği saptandı. Savcılığa yapılan şikayet üzerine B.T., 24 Temmuz'da tutuklandı.

        B.T. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcı, B.T. hakkında ‘zimmet’ suçundan iddianame hazırlayarak, 12 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. Adana 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianame, yapılan inceleme sonunda kabul edildi.

        İddianamede, sanığın 785 bin 560 liranın 400 bin lirasını kuruma geri ödediği belirtildi. İddianamede ifadesine de yer verilen sanık B.T., borçları olduğu için parayı zimmetine geçirdiğini belirterek, “Bir anlık düşünceyle yaptım. Daha sonra pişman olup, paranın 400 bin lirasını iade ettim” dedi.

        Tutuklu sanık B.T.’nin ilerleyen günlerde yargılanmasına başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin toprağa verildi
        Narin toprağa verildi
        Cenaze törenine damga vuran sözler!
        Cenaze törenine damga vuran sözler!
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        Kabine bugün toplanıyor
        Kabine bugün toplanıyor
        Anne ve çocuğu denize düştü! Babaları suya atladı
        Anne ve çocuğu denize düştü! Babaları suya atladı
        Yunanistan aşırı turizme karşı harekete geçti
        Yunanistan aşırı turizme karşı harekete geçti
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Aşk açıklaması
        Aşk açıklaması
        Yeni eğitim-öğretim dönemi bugün başlıyor
        Yeni eğitim-öğretim dönemi bugün başlıyor
        Aslan'dan çifte atak!
        Aslan'dan çifte atak!
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        Josef'e silahlı soygun şoku!
        Josef'e silahlı soygun şoku!
        Yagi Tayfunu'nda can kaybı yükseliyor!
        Yagi Tayfunu'nda can kaybı yükseliyor!
        HT Spor, 10 Eylül'de sizlerle
        HT Spor, 10 Eylül'de sizlerle
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        Dünyanın en küçük canlısı hangisi?
        Dünyanın en küçük canlısı hangisi?
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        TL ve borsa niye %50 iskontolu?
        TL ve borsa niye %50 iskontolu?
        Tarihin en uzun süre hüküm süren 7 İmparatorluğu!
        Tarihin en uzun süre hüküm süren 7 İmparatorluğu!
        Sevgiliye kavuşmak 14 saat
        Sevgiliye kavuşmak 14 saat

        Benzer Haberler

        Adana'da polis, yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde okul çevrelerinde d...
        Adana'da polis, yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde okul çevrelerinde d...
        Adana'da polis ekipleri okulların çevresinde denetim yaptı
        Adana'da polis ekipleri okulların çevresinde denetim yaptı
        Üniversiteliler kargo taşıyan insansız hava aracı "KORAL" ile TEKNOFEST'te...
        Üniversiteliler kargo taşıyan insansız hava aracı "KORAL" ile TEKNOFEST'te...
        Sokaktan geçerken mermi isabet etmesi sonucu ölen gencin babaannesi failler...
        Sokaktan geçerken mermi isabet etmesi sonucu ölen gencin babaannesi failler...
        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de öğrenciler dersbaşı yaptı
        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de öğrenciler dersbaşı yaptı
        Adana'da uyuşturucu denetimindeki polisleri silahla yaraladıkları iddiasıyl...
        Adana'da uyuşturucu denetimindeki polisleri silahla yaraladıkları iddiasıyl...