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        Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, ilk ders gününde öğrencilerle buluştu

        TÜRKİYE'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının ilk gününde Adana'da okullara ziyarette bulunarak öğrencilere uzay deneyimlerini aktardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 13:51 Güncelleme: 09.09.2024 - 13:55
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        Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, ilk ders gününde öğrencilerle buluştu
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        TÜRKİYE'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının ilk gününde Adana’da okullara ziyarette bulunarak öğrencilere uzay deneyimlerini aktardı. Gezeravcı, “Bu hikayenin başladığı yerde geleceğimizin nice hikayelerine imzasını atacak kardeşlerimizle bu sürecin bütün ayrıntılarını paylaşma şansı bulmak hakikaten müstesna bir an” dedi

        Türkiye’nin insanlı ilk uzay misyonunu tamamlayan astronot Alper Gezeravcı, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının ilk gününde kentteki okulları ziyaret etti. Gezeravcı, Fuat Sezgin Ortaokulu, İncirlik Anadolu Lisesi ve İstiklal Ortaokulu’ndaki öğrencilerle bir araya gelerek onlara uzaydaki deneyimlerini anlattı. Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Gezeravcı, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Gezeravcı İstiklal Ortaokulu ziyaretinde, Yüreğir BİLSEM Roket Takımı’nın geliştirdiği roketi imzaladı. Gezeravcı, Hava Kuvvetleri’nde uçtuğu ilk filo Zıpkın’ın ismini rokete verdi.

        Ziyaretlerin ardından açıklamalarda bulunan Gezeravcı, Adana’da olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Gezeravcı, “Sevgili kardeşlerimizin ilgi ve alakası müthiş seviyede. Türkiye Cumhuriyetimizin uzay alanında koymuş olduğu 10 hedeften bir tanesi olan Türk Astronot ve Bilim Misyonu’nun onlarda yaratmış olduğu ilhamı arkadaşlarımızın gözlerindeki parıldamadan net olarak görmek bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Nitekim Cumhurbaşkanımızın ve devlet büyüklerimizin ısrarla her ortamda vurguladıkları gibi bizim ülkemizin en büyük zenginliği, geleceğe yönelik en büyük güvencesi genç nesillerimiz. Bugün ülkemizin yaş ortalaması 33, Avrupa Birliği'nin yaş ortalaması 43, Avrupa'da sanayi ve teknoloji alanında ileri ülkelerden bir tanesi olan Almanya'nın yaş ortalaması 48. Geleceğe yönelik olduğumuz bütün hedeflerde en büyük güvencemizin bugün bu sıralarda eğitim-öğretim gören sevgili kardeşlerimizin olduğunu ısrarla vurguluyoruz. İçlerinden çıkmış bir ağabeyleri olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kendi okullarında, devlet okullarında yetişmiş bir ağabeyleri olarak devletimizin nelere muktedir olduğunu onlarla birebir etkileşim içerisinde anlatma imkanı bulmaktan son derece mutluyum” diye konuştu.

        HİKAYENİN BAŞLANGIÇ NOKTASI ADANA

        İncirlik Hava Üssü’nde bir süre görev yaptığını belirten Gezeravcı, “Hakikaten bütün anılarımızın en taze haliyle gözümüzün önünden film şeridi gibi geçiren bir lokasyondayız. Cumhurbaşkanımızın 23 Mayıs 2022’deki Türk Astronot ve Bilim Misyonu’na ilişkin astronot seçim sürecini açıkladığı haberini gece geç saatlerde televizyon kanallarından öğrendiğim lokasyondayım. Aslında bu, hikaye başlangıç noktası. Burada, bu hikayenin başladığı yerde geleceğimizin nice hikayelerine imzasını atacak kardeşlerimizle bu sürecin bütün ayrıntılarını paylaşma şansı bulmak hakikaten müstesna bir an” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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