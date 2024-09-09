Seyyar döner tezgahında çalışırken başından vurularak öldürüldü

Olay, dün saat 05.00 sıralarında Seyhan ilçesi Bahçelievler Caddesi’nde meydana geldi. Abdullah Oğuz, akrabalarının oto yıkama dükkanı önündeki seyyar döner tezgahında çalışırken, motosikletle gelen 2 kişinin silahlı saldırına uğradı. Başından vurulan Oğuz kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise kaçtı. Yakınları tarafından otomobille hastaneye götürülen Oğuz, yapılan müdahalelere karşın kurtarılamadı. Oğuz’un cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsisinin ardından yakınları tarafından toprağa verildi.

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