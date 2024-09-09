Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Küfür tartışmasında arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

        ADANA'da seyyar dönerci Ozan Alpay (27), küfürlü konuşma iddiasıyla tartıştığı arkadaşı Gökhan B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 22:08 Güncelleme: 09.09.2024 - 22:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Küfür tartışmasında arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA’da seyyar dönerci Ozan Alpay (27), küfürlü konuşma iddiasıyla tartıştığı arkadaşı Gökhan B. (31) tarafından göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybetti. Polisin operasyonuyla yakalanan Gökhan B., mahkemece tutuklandı.

        Olay, gece saatlerinde Sarıçam ilçesi Çarkıpare Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre seyyar dönerci Ozan Alpay, yanına gelen arkadaşı Gökhan B. ile küfürlü konuşma gerekçesiyle tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Gökhan B., arkadaşı Alpay’ı darbedip göğsünden bıçakladı. Alpay kanlar içinde yeri yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

        Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Adana Şehir Eğitim ve araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Alpay tüm müdahalelere karşın hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri saklandığı adrese yaptığı baskında şüpheli Gökhan B.'yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen Gökhan B., ifadesinde, Ozan Alpay'ın küfrettiğini iddia ederek “Alkollüydüm kavga ettik. Bana küfür edince sinirden gözüm döndü. Bir anlık öfkeyle bıçakladım” dedi.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Gökhan B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin'in ön otopsi raporu kahretti!
        Narin'in ön otopsi raporu kahretti!
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beklenen iPhone 16 tanıtıldı!
        Beklenen iPhone 16 tanıtıldı!
        'Orta Doğu'da savaş çıkmasını isteyenler var'
        'Orta Doğu'da savaş çıkmasını isteyenler var'
        Cenaze törenine damga vuran sözler!
        Cenaze törenine damga vuran sözler!
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        Tedavisinin tamamlandığını duyurdu
        Tedavisinin tamamlandığını duyurdu
        Sevgilisini darbedip kaçtı! Otelde cinayet
        Sevgilisini darbedip kaçtı! Otelde cinayet
        G.Saray'dan sürpriz transfer harekatı!
        G.Saray'dan sürpriz transfer harekatı!
        Bakan Tunç'tan Narin Güran açıklaması
        Bakan Tunç'tan Narin Güran açıklaması
        Newcastle'dan Trippier kararı!
        Newcastle'dan Trippier kararı!
        Narin toprağa verildi
        Narin toprağa verildi
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        Mourinho HT SPOR'da!
        Mourinho HT SPOR'da!
        Diyet yapınca vücutta neler oluyor?
        Diyet yapınca vücutta neler oluyor?
        Aşk açıklaması
        Aşk açıklaması
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        HT Spor, 10 Eylül'de sizlerle
        HT Spor, 10 Eylül'de sizlerle

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Adana'da kavga ettiği kişi tarafından bıçaklanan dönerci hayat...
        GÜNCELLEME - Adana'da kavga ettiği kişi tarafından bıçaklanan dönerci hayat...
        Adana'da kavga ettiği kişi tarafından bıçaklanan dönerci hayatını kaybetti
        Adana'da kavga ettiği kişi tarafından bıçaklanan dönerci hayatını kaybetti
        Adana'da çıkan orman yangınları kontrol altına alındı
        Adana'da çıkan orman yangınları kontrol altına alındı
        Adana'da 4. Uluslararası Mozaik Sempozyumu başladı
        Adana'da 4. Uluslararası Mozaik Sempozyumu başladı
        Adana'da silahlı saldırıda seyyar dönercide sıra bekleyen 3 kişiden 1'i öld...
        Adana'da silahlı saldırıda seyyar dönercide sıra bekleyen 3 kişiden 1'i öld...
        Seyyar döner tezgahında çalışırken başından vurularak öldürüldü
        Seyyar döner tezgahında çalışırken başından vurularak öldürüldü