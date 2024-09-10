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        Kaçarken yakalanan 2 uyuşturucu şüphelisinden birinin kolu kırıldı

        ADANA'da baskın yapan polisi görünce evin penceresinden atlayıp kaçarken yakalanan uyuşturucu satıcılarından Osman D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 10:00 Güncelleme: 10.09.2024 - 10:05
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        Kaçarken yakalanan 2 uyuşturucu şüphelisinden birinin kolu kırıldı
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        ADANA’da baskın yapan polisi görünce evin penceresinden atlayıp kaçarken yakalanan uyuşturucu satıcılarından Osman D. (42) ile Özkan E. (39) gözaltına alınıp, tutuklandı. Kaçarken yolda düşen Özkan E.’nin sol kolu kırıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi’ndeki tek katlı bir evde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, Özkan E. ile Osman D.’nin oturduğu eve operasyon düzenledi. Polisin geldiğini gören şüpheliler, evin penceresinden atlayarak kaçmaya başladı. Polis, ara sokakta yaptığı takiple şüphelileri gözaltına aldı. Kaçarken yolda dengesini kaybedip düşen Özkan E.'nin sol kolunun kırıldığı belirlendi. Evde yapılan aramalarda satışa hazır halde 22,91 gram bonzai ile 0,70 gram bonzai üretiminde kullanılan ham madde ele geçirildi.

        Özkan E.'nin hastanede koluna ilk müdahale yapıldı. Emniyete götürülen şüphelilerden Osman D.’nin ‘uyuşturucu madde ticareti’ suçundan 21 yıl 3 ay, Özkan E.’nin ise çeşitli suçlardan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandıkları tespit edildi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özkan E. ile Osman D., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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