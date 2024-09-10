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        Adana'da kamyona çarpmamak için manevra yapan öğrenci servisi devrildi: 9 yaralı

        ADANA'nın Karaisalı ilçesinde, sürücüsünün kamyona çarpmamak için manevra yaptığı okul servisi devrildi, kazada şoför ve 8 öğrenci yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 19:19 Güncelleme: 10.09.2024 - 19:25
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        Adana'da kamyona çarpmamak için manevra yapan öğrenci servisi devrildi: 9 yaralı
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        ADANA'nın Karaisalı ilçesinde, sürücüsünün kamyona çarpmamak için manevra yaptığı okul servisi devrildi, kazada şoför ve 8 öğrenci yaralandı.

        Kaza, saat 17.00 sıralarında Çukur Mahallesindeki Gildirli mevkisinde meydana geldi. Lise öğrencilerinin taşındığı plakası öğrenilemeyen okul servisi, iddiaya göre, karşı yönden süratli gelen kamyona çarpmamak için sürücüsünün manevra yapması sonucu çalılığa devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan şoför ve 8 öğrenci, sağlık ekiplerince Karaisalı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

        Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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