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        Balkonuna tırmanıp, girdikleri evden 7 bin 500 lira çaldılar

        ADANA'da şebeke demirlerinden balkonuna tırmanıp girdikleri evde gardıroptaki 7 bin 500 lirayı çalan Umut P.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 09:48 Güncelleme: 11.09.2024 - 09:55
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        Balkonuna tırmanıp, girdikleri evden 7 bin 500 lira çaldılar
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        ADANA’da şebeke demirlerinden balkonuna tırmanıp girdikleri evde gardıroptaki 7 bin 500 lirayı çalan Umut P. (19) ile Ü.M. (17), tutuklandı. Şüphelilerin eve girip, çıktıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, 29 Ağustos’ta saat 15.30 sıralarında Seyhan ilçesi Emek Mahallesi’nde meydana geldi. Umut P. ile arkadaşı Ü.M., 2 katlı müstakil evin balkonuna şebeke demirlerinden tırmanıp içeri girdi. Yaklaşık 10 dakika keşif yapan şüpheliler, yatak odasındaki gardıropta bulunan 7 bin 500 lirayı çaldı. Şüpheliler balkondan, bahçe duvarına atlayarak bölgeden uzaklaştı. Şüphelilerin eve girip, çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        İhbar üzerine harekete geçen Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliğini tespit etti. Saklandıkları adrese yapılan baskında Umut P. ile Ü.M. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularında, çaldıkları parayı paylaşıp, harcadıklarını belirten şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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