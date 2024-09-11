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        Kardeşini cinayete azmettirdi, 10 yıl sonra hapis cezası kesinleşince yakalandı

        ADANA'da 2014'te kendisini ihbar eden İbrahim Abut'u (27), kardeşi ve arkadaşına öldürten Ahmet Esen (32), tutuksuz yargılandığı davada 'kasten öldürme' suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 09:57 Güncelleme: 11.09.2024 - 10:00
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        Kardeşini cinayete azmettirdi, 10 yıl sonra hapis cezası kesinleşince yakalandı
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        ADANA’da 2014’te kendisini ihbar eden İbrahim Abut’u (27), kardeşi ve arkadaşına öldürten Ahmet Esen (32), tutuksuz yargılandığı davada ‘kasten öldürme’ suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Polisin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında yakalanan Esen, cezaevine gönderildi.

        Olay, 25 Ocak 2014’te Seyhan ilçesi Mestanzade Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede uyuşturucu madde satışı yapan İbrahim Abut, rakip olarak gördüğü Ahmet Esen’i ihbar etti. Polis tarafından yakalanan Esen, çıkarıldığı mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kendisini Abut’un ihbar ettiğini öğrenen Ahmet Esen, o dönem 17 yaşında olan kardeşi M.M.E.’ye tabanca verip, onu öldürmesini istedi. M.M.E., yanına Savaş Tunç’u da alarak olay günü İbrahim Abut’un yolunu kesti. Şüpheliler, “Sen bizim esrarımızı yakalattın. Bunun hesabını vereceksin” diyerek Abut’u kurşun yağmuruna tuttu. Göğsüne isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan ibrahim Abut, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri tarafından yakalanan M.M.E. ile Tunç, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

        Yargılamada adı ‘azmettirici’ olarak geçen tutuksuz sanık Ahmet Esen hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan 18 yıl hapis cezası verildi. Cezanın 30 Ağustos’ta onanmasının ardından Adana Ağır Ceza İlamat Masası tarafından Esen hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin, Yeşiloba Mahallesi’nde sokakta yürürken hareketlerinden şüphelenerek durdurduğu kişinin, yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda Esen olduğu ortaya çıktı.

        Seyhan polisi tarafından gözaltına alınıp, Şakirpaşa Polis Merkezi’ne götürülen Ahmet Esen’in, ‘kasten yaralama’, ‘yankesicilik’, ‘uyuşturucu madde kullanma’ ve ‘ruhsatsız silah taşıma’ gibi suçlardan 13 kaydının olduğu belirtildi. Esen, işlemlerinin ardından önce adliyeye ardından da cezaevine gönderildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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