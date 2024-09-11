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        Aile hekimini dövüp, ağır yaralayan şüpheli adliyede

        ADANA'da eşine işe giriş için rapor almak isterken, aile hekimi Dr.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 11:25 Güncelleme: 11.09.2024 - 11:30
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        Aile hekimini dövüp, ağır yaralayan şüpheli adliyede
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        ADANA’da eşine işe giriş için rapor almak isterken, aile hekimi Dr. Can Cevher Gürler’i elektrikli çaydanlık ile dövüp, ağır yaralayan Seracettin D. (49), adliyeye sevk edildi. Seracettin D.’nin, ifadesinde, “Üzerime çay döktü, ben de kendimi korumak istedim” dediği belirtildi.

        Olay, dün saat 11.00 sıralarında Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi'ndeki aile sağlığı merkezinde meydana geldi. Aile hekimi kaydı başka doktorda olan Seracettin D., Dr. Can Cevher Gürler'e gelerek eşi için işe giriş raporu almak istedi. Dr. Gürler’in kendisinde kayıtlı olmayan kişiye sadece durum bildirir rapor verebileceğini söylemesi üzerine tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce Seracettin D., odadaki elektrikli çaydanlık ile doktora saldırdı. Saldırı sonucu sol omzunda çıkık, kafatasında çatlak ve açık yaralar oluşan Dr. Gürler, Seyhan Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

        ‘2 AY ÖNCE DE SORUN ÇIKARDI’

        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, evine yapılan baskında şüpheli Seracettin D.’yi gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen Seracettin D.’nin ifadesinde, “Eşime form doldurttu ancak sonrasında bu raporun farklı olduğunu söyledi. Bundan 2 ay önce de aynı sorunu çıkardı. Üzerime çay döktü, ben de kendimi korumak istedim” dediği ortaya çıktı.

        ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        İşlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimi’ne götürülen Seracettin D., gazetecilere, “Hiçbir şekilde yardımcı olmadı. İlk o darbetti. Dövmem gerekmiyordu ancak o şiddete başvurdu. Durumu ağır değil” dedi.

        Seracettin D., adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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