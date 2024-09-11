Telefon için arkadaşını öldüren sanığa 15 yıl hapis

Mahkeme heyeti, sanık Çetin Kızıl'ı 'Kasten öldürme' suçundan önce müebbet hapis cezasına mahkum etti. Heyet daha sonra sanığın cezasını, öldürme eylemini haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle 15 yıl hapse indirip tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Öldürülenin babası Ali Aşçı da sanıktan şikayetçi olup, "Sanık oğlumu motosikletine bindirip evinin oraya götürmüş orada da vurmuştur" diyerek sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Öldürülenin Eyüpü Aşçı'nın babası Ali Aşçı ile tarafların avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada sanık Çetin Kızıl, eski savunmalarını tekrarladığını belirterek, "Olay günü Eyüp evimin önüne gelip bağırıp çağırarak küfretti. Gitmesini bekledim, gitmeyince aşağıya indim. Aynı gün kendisiyle de yine tartışmıştık. Öldürme kastım yoktu. Öldürmek isteseydim ilk tartıştığımızda öldürürdüm. Polisi aramayı akıl edemedim. Vereceğiniz karara razıyım" dedi.

Tutuklanan Çetin Kızıl hakkında Adana 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten öldürme' suçundan açılan dava karara bağlandı. Karar duruşmasına sanık Kızıl, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

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