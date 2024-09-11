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        Aile hekimini dövüp ağır yaralayan şüpheli, tutuklandı (2)

        TUTUKLANDIAdana'da,eşine işe giriş için rapor almak isterken, aile hekimi Dr.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 15:24 Güncelleme: 11.09.2024 - 15:24
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        Aile hekimini dövüp ağır yaralayan şüpheli, tutuklandı (2)
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        TUTUKLANDI

        Adana'da,eşine işe giriş için rapor almak isterken, aile hekimi Dr. Can Cevher Gürler’i elektrikli çaydanlık ile dövüp, ağır yaralayan Seracettin Demirel (49), sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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