Aile hekimini dövüp ağır yaralayan şüpheli, tutuklandı (2)

Adana'da,eşine işe giriş için rapor almak isterken, aile hekimi Dr. Can Cevher Gürler’i elektrikli çaydanlık ile dövüp, ağır yaralayan Seracettin Demirel (49), sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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