Adana'da 33 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı

Adana’da ‘hırsızlık’, ‘cinsel taciz’ ve ‘uyuşturucu kullanma’ suçlarından cezaevine giren Musa Y., 4 ay önce firar etti. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, firari hükümlünün yakalanması için çalışma başattı. Polis, şüphelinin Seyhan ilçesi Dervişler Mahallesi’ndeki bir yakınının evine gideceği bilgisine ulaştı. Sokakta önlem alan ekipler, 33 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Musa Y.’yi, eve girmeden yakaladı. Emniyete götürülen Musa Y., işlemlerinin ardından önce adliyeye ardından da cezaevine gönderildi.

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