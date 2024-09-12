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        Adana'da 33 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı

        ADANA'da 'hırsızlık', 'cinsel taciz' ve 'uyuşturucu kullanma' suçlarından girdiği cezaevinden 4 ay önce kaçan, 33 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Musa Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 09:56 Güncelleme: 12.09.2024 - 10:00
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        Adana'da 33 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı
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        ADANA’da ‘hırsızlık’, ‘cinsel taciz’ ve ‘uyuşturucu kullanma’ suçlarından girdiği cezaevinden 4 ay önce kaçan, 33 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Musa Y. (40), yakınının evine giderken yakalandı.

        Adana’da ‘hırsızlık’, ‘cinsel taciz’ ve ‘uyuşturucu kullanma’ suçlarından cezaevine giren Musa Y., 4 ay önce firar etti. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, firari hükümlünün yakalanması için çalışma başattı. Polis, şüphelinin Seyhan ilçesi Dervişler Mahallesi’ndeki bir yakınının evine gideceği bilgisine ulaştı. Sokakta önlem alan ekipler, 33 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Musa Y.’yi, eve girmeden yakaladı. Emniyete götürülen Musa Y., işlemlerinin ardından önce adliyeye ardından da cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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