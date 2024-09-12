Uyuşturucudan hüküm giyen sanık bulunamayınca karar ilanla tebliğ edildi

ADANA’da, Zümrüt Alır’a (27) uyuşturucu ticareti suçundan 24 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasının gerekçeli kararı, sanık tüm aramalara rağmen bulunamadığı için mahkeme tarafından internet sitesine verilen ilanla tebliğ edildi.

Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde geçen yıl uyuşturucu sattığı iddia edilen Zümrüt Alır hakkında Adana 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan dava açıldı. Tutuksuz yargılanan sanık Zümrüt Alır hakkında, 21 Mayıs’ta karar verildi. Sanık Zümrüt Alır’ın katılmadığı duruşmada mahkeme heyeti, sanık Alır’ı, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçunu işlediğine kanaat getirip 24 yıl 4 ay 15 gün hapis ve 187 bin 500 lira adli para cezasına mahkum etti. Mahkemenin gerekçeli kararı, tüm aramalara rağmen sanık Zümrüt Alır’a ulaşılamayınca tebliğ edilemedi. Bunun üzerine kararın ilanen tebliğine karar verildi. Bir internet sitesinde yayınlanan karar ilanı tebliğinde sanığın adres kayıt sisteminde adresinin olmadığı, yapılan araştırmalara rağmen sanığın ikametgahı, meskeni veya iş yeri de tespit edilemediği, bu haliyle sanığın adresinin meçhul olduğu anlaşıldığından hüküm özetinin bir defaya mahsus olmak üzere ilanen tebliğine karar verildiği açıklandı.