Bitkin halde bulunan zehirli koca engereği, biyolog kurtardı

ADANA’da aşırı sıcakta deniz kıyısında boğulmak üzereyken bitkin halde bulunan, en zehirli yılan türlerinden koca engerek, biyolog Mehmet Tural tarafından kurtarılıp doğal yaşam ortamına bırakıldı.

Karataş ilçesindeki Akyatan Lagünü'nün sahil kısmında sabah saatlerinde yeşil deniz kaplumbağalarıyla ilgili arazi çalışması yapan Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nda (WWF Türkiye) görevli Yaban Hayatı Uzmanı, Biyolog Mehmet Tural, kıyıda bitkin haldeki bir yılanın anormal hareketler yaptığını gördü. Tural, yaklaştığında, 1 metre 20 santim boylarındaki yılanın Türkiye’nin en zehirli türlerinden 'koca engerek' olduğunu anlayıp, yengeç yuvalarına girmeye çalıştığını fark etti. Kuyruğundan tuttuğu yılanı çubukla kaldıran Tural, yuttuğu tuzlu suyu çıkarmasını sağladı. Tural, bir süre sonra hareketlenen yılanı, doğal yaşam ortamına bıraktı.