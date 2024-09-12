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        Adana Altın Koza'dan Yaşam Boyu Başarı Ödülü, Polonyalı yönetmen Jerzy Skolimowski'ye

        31.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 11:53 Güncelleme: 12.09.2024 - 12:00
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        Adana Altın Koza'dan Yaşam Boyu Başarı Ödülü, Polonyalı yönetmen Jerzy Skolimowski'ye
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        31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nün bu yıl sahibi, sinemaya getirdiği yenilikçi bakış ve sanatsal cesareti nedeniyle Polonyalı usta yönetmen Jerzy Skolimowski’nin olacak. Polonya Büyükelçiliği ve Gezici Festival’in ortaklığında festivalin konuğu olarak Adana’ya gelecek olan Skolimowski, Cannes’da Jüri Büyük Ödülü ve En İyi Özgün Müzik Ödülü’nü alan son filmi ‘Aİ’nin gösterimine de katılacak.

        23-29 Eylül 2024 tarihleri arasında 31. kez düzenlenecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Yaşam Boyu Başarı Ödülü, sinemaya getirdiği yenilikçi bakış ve sanatsal cesareti gerekçesiyle Polonyalı yönetmen Jerzy Skolimowski’ye verilecek. Usta sinemacı, Polonya Büyükelçiliği ve Gezici Festival’in ortaklığında festivalin konuğu olarak Adana’ya gelecek.

        Usta yönetmen ayrıca festival kapsamında seyirciyle buluşacak son filmi Aİ'nin (EO, 2022) gösterimine, filmin hem senaristi hem de yapımcısı olan Ewa Piaskowska ile katılacak. Cannes’da Jüri Büyük Ödülü ile En İyi Özgün Müzik Ödülü’nü alan ve 2023 Oscar’larında Yabancı Dilde En İyi Film dalında aday olan film, hüzünlü bir eşeğin kocaman gözlerinden dünyanın halini beyazperdeye aktarıyor. Uluslararası festivallerde 31 ödülün sahibi olan film, Michal Dymek’in eşsiz görüntü yönetimi ve Pawel Mykietyn’in Avrupa Film Ödülleri ve Cannes’dan ödüllü müzikleriyle de benzersiz bir başyapıt.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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