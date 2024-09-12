Adana Altın Koza'dan Yaşam Boyu Başarı Ödülü, Polonyalı yönetmen Jerzy Skolimowski'ye

31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nün bu yıl sahibi, sinemaya getirdiği yenilikçi bakış ve sanatsal cesareti nedeniyle Polonyalı usta yönetmen Jerzy Skolimowski’nin olacak. Polonya Büyükelçiliği ve Gezici Festival’in ortaklığında festivalin konuğu olarak Adana’ya gelecek olan Skolimowski, Cannes’da Jüri Büyük Ödülü ve En İyi Özgün Müzik Ödülü’nü alan son filmi ‘Aİ’nin gösterimine de katılacak.

23-29 Eylül 2024 tarihleri arasında 31. kez düzenlenecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Yaşam Boyu Başarı Ödülü, sinemaya getirdiği yenilikçi bakış ve sanatsal cesareti gerekçesiyle Polonyalı yönetmen Jerzy Skolimowski’ye verilecek. Usta sinemacı, Polonya Büyükelçiliği ve Gezici Festival’in ortaklığında festivalin konuğu olarak Adana’ya gelecek.