Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Sarıgeçili: Okul kantinlerinde İsrail ürünleri satılmayacak

        ADANA'da Eğitim-Bir-Sen tarafından düzenlenen 17'nci Geleneksel Basın Buluşması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 15:48 Güncelleme: 12.09.2024 - 15:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Sarıgeçili: Okul kantinlerinde İsrail ürünleri satılmayacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA'da Eğitim-Bir-Sen tarafından düzenlenen 17'nci Geleneksel Basın Buluşması gerçekleştirildi. Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mustafa Sarıgeçili, Adana Kantinciler Odası ile görüşme yaparak tüm ilçe ve kantinler dahil olmak üzere İsrail'e ait ürünlerin satılmamasıyla ilgili karar alındığını söyledi.

        Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi Başkanı Mustafa Sarıgeçili, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte düzenlenen 17'nci Geleneksel Basın Buluşması'nda, eğitim gündemine dair açıklama yaptı. Sarıgeçili, bu yılın temasının 'Çanakkale'den Gazze'ye' olduğunu belirterek, yeni eğitim yılının ülke ve millet için hayırlı olmasını temenni etti. Sarıgeçili, Eğitim-Bir-Sen'in İsrail destekli ürünlerin okullarda satılmaması için başlattığı boykota da değinerek, bu konuda Adana Kantinciler Odası ile görüştüklerini ve kantinlerde boykot ürünlerinin satılmaması kararı aldıklarını açıkladı. Bu kararın aynı zamanda yerli ve milli ürünlere yönelme açısından faydalı olduğunu belirten Sarıgeçili, "Hem çocuklara bu bilinci verme hem de bunu eyleme geçirme anlamında ben önemli bir boykot olduğunu düşünüyorum" dedi.

        GÜVENLİK VE TEMİZLİK SIKINTISI

        Sarıgeçili, okullardaki güvenlik sorununa dikkat çekerek, "Okul kapısında güvenlik olmadığı sürece herkes rahatlıkla okula girebiliyor. Ayrıca okullarda temizlik personeli sıkıntısı da had safhada. Toplum Yararına Programlar'ın (TYT) yerini alan İş Gücü Uyum Programı (İYUP), haftada sadece 3 gün çalışılan bir sistem. Bu durum ise temizlik ve güvenlik açısından endişe verici bir durum yaratıyor" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2 yaşındaki bebeğe saldırıda tutuklu sayısı 5'e çıktı!
        2 yaşındaki bebeğe saldırıda tutuklu sayısı 5'e çıktı!
        Narin'in ablası Tülin'in ölüm nedeni belli oldu!
        Narin'in ablası Tülin'in ölüm nedeni belli oldu!
        Salim Güran'ın 5 kez aradığı kuzeni konuştu!
        Salim Güran'ın 5 kez aradığı kuzeni konuştu!
        Narin cinayetinin şüphelileri adliyede!
        Narin cinayetinin şüphelileri adliyede!
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Beyin sağlığı için koruma kalkanı gibi liste!
        Beyin sağlığı için koruma kalkanı gibi liste!
        Hamile eşini boğmuştu! İşte akıl sağlığı raporu!
        Hamile eşini boğmuştu! İşte akıl sağlığı raporu!
        Dünyanın ilk özel uzay yürüyüşü başladı
        Dünyanın ilk özel uzay yürüyüşü başladı
        Direksiyondayken başından vuruldu! Şarampole yuvarlandı!
        Direksiyondayken başından vuruldu! Şarampole yuvarlandı!
        Yeni kraliçe bir doktor
        Yeni kraliçe bir doktor
        Uzaklaştırma kararı aldırdığı kocası katletti!
        Uzaklaştırma kararı aldırdığı kocası katletti!
        Ortak Türk alfabesi nasıl olacak?
        Ortak Türk alfabesi nasıl olacak?
        Mikroplastikler inme ve kalp krizi riskini artırıyor
        Mikroplastikler inme ve kalp krizi riskini artırıyor
        Şeytan Sofrası'nın gizemli hikayesi...
        Şeytan Sofrası'nın gizemli hikayesi...
        Sosyal medyanın 27 yıllık serüveni!
        Sosyal medyanın 27 yıllık serüveni!
        Zalewski tamam sıra Roma'da!
        Zalewski tamam sıra Roma'da!
        "Birçok oyuncunun başına gelebilir"
        "Birçok oyuncunun başına gelebilir"
        Semih oynamazsa iki ihtimal
        Semih oynamazsa iki ihtimal
        "Aşırı sağın sureti farklı, söylemi farklı"
        "Aşırı sağın sureti farklı, söylemi farklı"

        Benzer Haberler

        AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, Kozan'da ziyaretlerde bulundu
        AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, Kozan'da ziyaretlerde bulundu
        Adana'da hamile eşini öldüren sanığın yargılanması sürdü
        Adana'da hamile eşini öldüren sanığın yargılanması sürdü
        Hamile eşini boğarak öldürüp 'bana muska yazılmış' diyen sanığın akıl sağlı...
        Hamile eşini boğarak öldürüp 'bana muska yazılmış' diyen sanığın akıl sağlı...
        "Alev savaşçıları"nın gökyüzündeki gözü İHA'lar orman yangınıyla mücadeleye...
        "Alev savaşçıları"nın gökyüzündeki gözü İHA'lar orman yangınıyla mücadeleye...
        TEKNOFEST Adana için ziyaretçi kayıtları başladı
        TEKNOFEST Adana için ziyaretçi kayıtları başladı
        DSİ 6. Bölge Müdürlüğünden Kozan Barajı'ndaki su miktarına ilişkin açıklama...
        DSİ 6. Bölge Müdürlüğünden Kozan Barajı'ndaki su miktarına ilişkin açıklama...