Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        İklimlendirme sistemi ile kenevir yetiştirenlere operasyon; 1 gözaltı

        ADANA'nın Çukurova ilçesinde 2 eve düzenlenen operasyonda iklimlendirme sistemi kurularak Hint keneviri yetiştirildiği ortaya çıktı, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 11:34 Güncelleme: 13.09.2024 - 11:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        İklimlendirme sistemi ile kenevir yetiştirenlere operasyon; 1 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA'nın Çukurova ilçesinde 2 eve düzenlenen operasyonda iklimlendirme sistemi kurularak Hint keneviri yetiştirildiği ortaya çıktı, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çukurova ilçesindeki bazı apartman dairelerinde iklimlendirme sistemleri kurularak uyuşturucu üretimi yapıldığını belirledi. Bu tespitler üzerine 2 adrese düzenlenen operasyonda 100 gram kubar esrar, 50 kök Hint keneviri, 2 iklimlendirme sistemi, 2 havalandırma sistemi ve çok sayıda uyuşturucu üretim malzemesi ele geçirildi. Dairelerin uyuşturucu serasına dönüştürüldüğü görülürken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Savcıdan anne Yüksel ve yenge Maşallah'a ilişki sorusu!
        Savcıdan anne Yüksel ve yenge Maşallah'a ilişki sorusu!
        Altında rekor serisi
        Altında rekor serisi
        Kız arkadaşı ile birlikteliğine izin verilmeyince cinayet işledi!
        Kız arkadaşı ile birlikteliğine izin verilmeyince cinayet işledi!
        Polisin gözü önünde iş yerine ateş açtı!
        Polisin gözü önünde iş yerine ateş açtı!
        Tayland'da yeni hükümet vatandaşlarına 296 dolar dağıtıyor
        Tayland'da yeni hükümet vatandaşlarına 296 dolar dağıtıyor
        Süper Lig'in en pahalı 11'i
        Süper Lig'in en pahalı 11'i
        Borsayı yedi bitirdiler
        Borsayı yedi bitirdiler
        Kuzey Kore ilk defa duyurdu!
        Kuzey Kore ilk defa duyurdu!
        İdil Bilgen üzerinden 6 yıllık hesap
        İdil Bilgen üzerinden 6 yıllık hesap
        Tutuklu amca Salim Güran’ın eşinden çarpıcı ifade!
        Tutuklu amca Salim Güran’ın eşinden çarpıcı ifade!
        Narin'in ağabeyinin savcılık ifadesi ortaya çıktı
        Narin'in ağabeyinin savcılık ifadesi ortaya çıktı
        Narin Güran cinayetinde 8 zanlı daha tutuklandı
        Narin Güran cinayetinde 8 zanlı daha tutuklandı
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Bu resimlerde ters giden bir şeyler var!
        Bu resimlerde ters giden bir şeyler var!
        Tekirdağ'da "Sıla bebek" dehşeti! Durumu ciddi ve stabil! 5 tutuklama
        Tekirdağ'da "Sıla bebek" dehşeti! Durumu ciddi ve stabil! 5 tutuklama
        Zalewski zora girdi, hedef Lauriente!
        Zalewski zora girdi, hedef Lauriente!
        VFS Global satılıyor mu? Değeri 7 milyar dolara ulaşabilir
        VFS Global satılıyor mu? Değeri 7 milyar dolara ulaşabilir
        Servislerde tavan delindi
        Servislerde tavan delindi
        Netanyahu bu fırtınadan çıkabilecek mi?
        Netanyahu bu fırtınadan çıkabilecek mi?
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar

        Benzer Haberler

        Adana'da ölümlü ve yaralamalı kazaya karışan tır sürücüsüne dava
        Adana'da ölümlü ve yaralamalı kazaya karışan tır sürücüsüne dava
        Cinayetle biten silahlı saldırıyı sevdiği kız için yapmış
        Cinayetle biten silahlı saldırıyı sevdiği kız için yapmış
        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis
        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis
        Adana'da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        Adana'da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        Adana'da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya 5 tutukl...
        Adana'da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya 5 tutukl...
        Adana'da FETÖ'nün eski yurt müdürüne 7 yıl 6 ay hapis cezası
        Adana'da FETÖ'nün eski yurt müdürüne 7 yıl 6 ay hapis cezası