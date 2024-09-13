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        Adana'da motosikletli kuryeler eylem yaptı

        ADANA'da, bir yemek sipariş firmasıyla çalışan motosikletli kuryeler, ücretlerinin azalması, gittikleri mesafenin artması ve çalışma şartlarının kötüleşmesini gerekçe göstererek bir günlük iş bırakma eylemi yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 17:06 Güncelleme: 13.09.2024 - 17:10
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        Adana'da motosikletli kuryeler eylem yaptı
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        ADANA’da, bir yemek sipariş firmasıyla çalışan motosikletli kuryeler, ücretlerinin azalması, gittikleri mesafenin artması ve çalışma şartlarının kötüleşmesini gerekçe göstererek bir günlük iş bırakma eylemi yaptı.

        İnternet sitesi üzerinden yemek siparişi alan bir firmayla çalışan motosikletli kuryeler, çalışma şartlarının kötüleştiğini öne sürerek eylem yapma kararı aldı. Bir günlük iş bırakan yaklaşık 150 kurye, Bülent Angın Bulvarı’ndaki Gençlik Meydanı’nda toplandı. Kuryeler, Diyarbakır’da öldürülen Narin Güran’ın fotoğraflarını da motosikletlerinin paket kısmına astı.

        UYUMLULUK KURALLARINA TEPKİ

        Grup adına basın açıklamasını okuyan Adana Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Yalçın Parmak, yazın sıcakta, kışın soğukta ve her türlü iklim şartlarında çalışarak yaşam mücadelesi verdiklerini kaydetti. Çalıştıkları firmanın son dönemde kurallarını katılaştırdığını öne süren Parmak, “Son zamanlarda ‘uyumluluk kuralları’ adı altında düzenlenen sistem, insanları ölüme götürecek kadar bize zarar vermektedir. Paket mesafelerimiz uzadı, ücretlerimiz düştü. Arkadaşlarımız bu mesafelerde daha çok para kazanmak için paket sayılarını artırdığında kaza riski de artıyor. Yeni düzenlemeye göre 2 sipariş teslim etmezsek şirket 1 gün bize izin veriyor. 4 müşteriye ulaşamadığımızda 1 gün uzaklaştırılıyoruz. Müşteri telefonu açmazsa bunun sorumluluğu bizde oluyor. 3 farklı günde ekipman sorunu yaşayınca 3 gün uzaklaştırılıyoruz. Bir sorun yaşadığımızda ise firmada muhatap bulamıyoruz. Bu düzenlemelerin acilen kaldırılmasını talep ediyoruz” dedi.

        Kuryeler açıklamaların ardından motosikletleriyle kent turu attı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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