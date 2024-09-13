Teknoloji meraklısı öğrenciler, İHA'larıyla yarıştı

ADANA’da düzenlenecek TEKNOFEST 2024 teknoloji yarışmaları kapsamında tamamı lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan takımlar, yazılım ve donanımını geliştirdikleri İnsansız Hava Araçları (İHA) ile ‘Savaşan İHA’ ve ‘Kamikaze İHA’ görevlerinde kıyasıya mücadele etti.

TEKNOFEST 2024 teknoloji yarışmaları kapsamında Adana Kelaynak Havacılık Kulübü’nde bir araya gelen, teknolojiye meraklı lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan takımlar, ‘Savaşan İHA’ ve ‘Kamikaze İHA’ olmak üzere iki farklı görevde mücadele etti. Etkinliğin ikinci gününde teknik kontrol ve test uçuşları yapan takımlar, yazılım ve donanımının tamamı gençler tarafından yapılan İnsansız Hava Araçları, gökyüzünde ‘it dalaşı’ (dog fight) yapabilme kabiliyeti kazanmak için uçtu. Heyecanlı anlara sahne olan etkinlikte takımlar kıyasıya yarıştı.