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        Uyuşturucu ticaretinin ardından polis operasyonu; o anlar kamerada

        ADANA'da, Mehmet T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 12:10 Güncelleme: 14.09.2024 - 12:15
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        Uyuşturucu ticaretinin ardından polis operasyonu; o anlar kamerada
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        ADANA'da, Mehmet T., buluştuğu TIR şoförü Necmettin A.'dan 6 kilo 150 gram metamfetamin olan çantayı teslim alıp, kuzeni Şahin T.'nin kullandığı otomobille bölgeden ayrıldı. Uyuşturucu ticaretini anbean takip eden narkotik polisi, otomobilin yolunu kesip, şüphelileri ters kelepçeyle yere yatırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan operasyonda gözaltına alınan Mehmet T. ve Necmettin A., tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Doğu Anadolu Bölgesi'nden kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda Necmettin A.'nın kullandığı TIR'ı takibe aldı. Polis, uyuşturucuyu teslim alacak olan kişiyi tespit için takibi kent merkezine kadar sürdürdü. Necmettin A., Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki Nakliyeciler Sitesi'nde Mehmet T. ve kuzeni Şahin T. ile buluştu. Necmettin A., TIR'dan indirdiği uyuşturucu dolu valizi, şüpheli Mehmet T.'ye teslim etti. Uyuşturucu ticaretinin ardından Mehmet T. ve Şahin T., otomobille olay yerinden ayrıldı. Narkotik polisi, ticareti delillendirdikten sonra otomobilin yolunu, caddeye çıktıkları sırada polis araçlarıyla kesti. Ekipler, tarafından şüpheliler araçtan indirilip, ters kelepçe takılarak yere yatırıldı. Operasyon anları ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

        Otomobilde narkotik dedektör köpekle yapılan aramada, yolcu koltuğunun altındaki valizin içinde 6 kilo 150 gram metamfetamin ile 10 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda Mehmet T., Şahin T. ve Necmettin A. gözaltına alındı.

        TIR ŞOFÖRÜ İTİRAF ETTİ, ALICI SUSMA HAKKINI KULLANDI

        Emniyete götürülen şüphelilerden TIR şoförü Necmettin A., ifadesinde, "Mehmet T., tanımadığım bir kişiden aldığım valizi kendisine ulaştırmamı istedi. Ben de TIR ile getirip, kendisine teslim ettim" dedi.

        Şahin T. ise "Mehmet T., Nakliyeciler Sitesi'ne gitmek istediğini söyledi. Ben de onu götürdüm. Uyuşturucu ticaretiyle bir alakam yok" derken, Mehmet T.'nin ise sorgusunda susma hakkını kullandığı belirtildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Necmettin A. ile Mehmet T., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, Şahin T. hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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