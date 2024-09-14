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        Adana'da dolmuşçuların 'sıra' kavgası: 1 ölü, 3 yaralı

        ADANA'dadolmuş şoförleri arasında sıra meselesi nedeniyle çıkan kavgada araya giren ve pompalı tüfekle vurulan Metin Zorluer hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 16:01 Güncelleme: 14.09.2024 - 16:05
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        Adana'da dolmuşçuların 'sıra' kavgası: 1 ölü, 3 yaralı
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        ADANA'dadolmuş şoförleri arasında sıra meselesi nedeniyle çıkan kavgada araya giren ve pompalı tüfekle vurulan Metin Zorluer hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Olay, Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi'ndeki dolmuş durağında meydana geldi. Durakta çalışan şoförler Selçuk K. ile Onur N. arasında sıra meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavga dönüşmesi ile Selçuk K.'nin ağabeyi şoför Hakan K., durakta bulunan pompalı tüfek ile rastgele ateş açtı. Çevredekiler, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kavgayı ayırmaya çalışırken vurulan şoför Metin Zorluer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan diğer şoförler Emre S., Volkan V. ve Fethi S. de ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, 2 kardeş gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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