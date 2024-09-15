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        Ters şeride girip, hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        ADANA'da gaz kolunun takılı kaldığı öne sürülen motosiklet, bulvarda ters şeride girince Caner B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 11:26 Güncelleme: 15.09.2024 - 11:30
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        Ters şeride girip, hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        ADANA’da gaz kolunun takılı kaldığı öne sürülen motosiklet, bulvarda ters şeride girince Caner B.’nin (35) kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada motosiklet sürücüsü Mehmet Şerif İlhanlı (80) hayatını kaybetti.

        Kaza, dün saat 11.00 sıralarında Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı’nda meydana geldi. Ehliyetsiz olduğu belirtilen Mehmet Şerif İlhanlı’nın üç tekerlekli motosikleti, iddiaya göre gaz kolunun takılı kalmasıyla ters şeride girince Caner B.’nin kullandığı 01 DUV 21 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada İlhanlı yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hastaneye kaldırılan İlhanlı, yapılan tüm müdahalelere karşın bu sabah hayatını kaybetti. Mehmet Şerif İlhanlı'nın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

        Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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