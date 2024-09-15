Polise direnip, ateşe verdiği minibüse kendini kilitledi

ADANA’da sürücü Muhammet P. (47), gerekli belgelerinin eksik olduğu belirlenerek trafikten men edilmek istenen minibüse kendisini kilitleyip, aracı ateşe verdi. Polisin, yaralı olarak araçtan çıkardığı Muhammet P. gözaltına alınırken, minibüsteki yangın ise çevredekilerin müdahalesiyle söndürüldü.

Seyhan ilçesi D-400 karayolunda denetleme yapan Trafik Denetleme Şubesi ve Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muhammet P.’nin kullandığı servis minibüsünü durdurdu. Polis, gerekli belgelerinin eksik olduğu belirlenen minibüsü trafikten men etmek için işlem başlattı. Ekiplere direnen sürücü Muhammet P., minibüsü ateşe verip, kapıları kilitledi. Ekipler, alevlerin sardığı minibüsün kapısını açıp, sürücüyü yaralı halde araçtan indirdi. Minibüsteki yangın, çevredekilerin yangın tüpleriyle yaptığı müdahale ile söndürüldü. Sürücü Muhammet P. gözaltına alınıp, Şakirpaşa Polis Merkezi’ne götürüldü.