Adana'da TIR ile servis minibüsü çarpıştı; 4 ölü, 6 yaralı

Kaza, saat 07.00 sıralarında Ceyhan ilçesi Sarımazı Mahallesi Yumurtalık Serbest Bölge bağlantı yolunda meydana geldi. Mehmet Emin Ulusoy yönetimindeki 31 C 7065 plakalı işçi servis minibüsüyle Mehmet Ş. yönetimindeki 01 ALJ 044 plakalı TIR çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

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