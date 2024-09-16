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        Adana'da TIR ile servis minibüsü çarpıştı; 4 ölü, 6 yaralı

        ADANA'nın Ceyhan ilçesinde TIR ile işçi servis minibüsünün çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 09:42 Güncelleme: 16.09.2024 - 09:45
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        Adana'da TIR ile servis minibüsü çarpıştı; 4 ölü, 6 yaralı
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        ADANA’nın Ceyhan ilçesinde TIR ile işçi servis minibüsünün çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 07.00 sıralarında Ceyhan ilçesi Sarımazı Mahallesi Yumurtalık Serbest Bölge bağlantı yolunda meydana geldi. Mehmet Emin Ulusoy yönetimindeki 31 C 7065 plakalı işçi servis minibüsüyle Mehmet Ş. yönetimindeki 01 ALJ 044 plakalı TIR çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

        Servis minibüsünün Hatay’ın Payas ilçesinden aldığı işçileri Ceyhan Yumurtalık Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Atakaş Kömür Ocaklarına götürdüğü belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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