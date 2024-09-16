Adana'da TIR ile servis minibüsü çarpıştı; 4 ölü, 6 yaralı (2)

Adana’nın Ceyhan ilçesinde Ceyhan Yumurtalık Serbest Bölge bağlantı yolu üzerinde TIR ile işçi servisinin çarpıştığı kazada ölen 4 kişinin kimlikleri belirlendi. Kazada servis şoförü Mehmet Emin Ulusoy, işçiler Erol Durmuş ile Mustafa Okur olay yerinde, Mehmet Çetin ise hastanede hayatını kaybetti.

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