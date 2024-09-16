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        Evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı

        ADANA'da, polisin 'torbacı'lara yönelik operasyonunda, evinde 89,74 gram bonzai ele geçirilip gözaltına alınan Mahsun B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 10:17 Güncelleme: 16.09.2024 - 10:20
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        Evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı
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        ADANA'da, polisin 'torbacı'lara yönelik operasyonunda, evinde 89,74 gram bonzai ele geçirilip gözaltına alınan Mahsun B., tutuklandı. Mahsun B., uyuşturucuyu satmadığını, kullanmak için aldığını ifade etti.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Ekipler, Seyhan ilçesi Ova Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen şüpheli Mahsun B.'nin evine baskın yaptı. Evdeki aramada 89,74 gram bonzai, uyuşturucu üretiminde kullanılan 49 gram ham madde, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Gözaltına alınan Mahsun B., emniyetteki ifadesinde, uyuşturucuyu satmadığını, kullanmak için tanımadığı birinden aldığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mahsun B., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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