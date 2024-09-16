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        Adanaspor - Ankara Keçiörengücü: 1-1

        STAT:Yeni AdanaHAKEMLER: Mustafa Kürşad Filiz, Kemal Elmas, Kadir Akıllı ADANASPOR: Jankat Yılmaz, Feyzi Yıldırım (Ferhat Katipoğlu Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 22:31 Güncelleme: 16.09.2024 - 22:35
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        Adanaspor - Ankara Keçiörengücü: 1-1
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        STAT:Yeni Adana

        HAKEMLER: Mustafa Kürşad Filiz, Kemal Elmas, Kadir Akıllı

        ADANASPOR: Jankat Yılmaz, Feyzi Yıldırım (Ferhat Katipoğlu Dk. 60), Fatih Kurucuk, Isaac Donkor, Adama Fofana, Abdoulaye Dabo, Hıdır Aytekin, Turgay Gemicibaşı, Metehan Altunbaş (Doğukan Emeksiz Dk. 72), Amadou Ciss (Metehan Mollaoğlu Dk. 90), Cheik Diakite (Harun Alpsoy Dk. 60)

        ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin Uçar, Uğur Kaan Yıldız, Steven Caulker, Mert Kula, Ali Dere, Erkam Develi, Aliou Traore (Orhan Nahırcı Dk. 88), William Togui (Halil Can Ayan Dk. 67), Eduart Rroca (Oğuzhan Ayaydın Dk. 77), Moustapha Camara (Süleyman Luş Dk.88), Malaly Dembele (Mame Diouf Dk. 88)

        GOLLER: Dk. 81 Doğukan Emeksiz (Adanaspor)- Dk. 55 (P) Eduart Rroca, (Ankara Keçiörengücü)

        SARI KARTLAR: Uğur Demirok (Adanaspor)- Orhan Nahırcı (Ankara Keçiörengücü)

        1'inci Lig’in 5'inci haftasında Adanaspor, evinde konuk ettiği Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldı.

        6'ncı dakikada Adanasporlu Feyzi’nin pasında topla buluşan Turgay, ceza sahası dışından şutunu çekti ancak meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

        17'nci dakikada Ankara Keçörengücü'nün hızlı hücumda sağ kanattan ceza sahasına giren Dembele’nin şutu az farkla yandan dışarı gitti.

        35'inci dakikada Adanaspor’un serbest vuruşunda topun başına geçen Feyzi, sert şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

        54'üncü dakikada sol kanatta topla buluşan Dembele, Traore’ye pas attı. Traore, Hızır’ın müdahalesi ile ceza sahası içinde yerde kaldı. Hakem beyaz noktayı gösterdi.

        55'inci dakikada Eduart Rroca, penaltı vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

        69'uncu dakikada Adanaspor’un sol kanattan geliştirdiği atakta Ciss topu ceza yayı ortasında bulunan Dabo’ya aktardı. Dabo’nun sert şutunda top az farkla auta gitti.

        71'inci dakikada Ankara Keçiörengücü’nde topla buluşan Camara ceza sahası içerisine girdi. Kaleci Jankat ile karşı karşıya kaldı. Camara’nın şutunu Jankat uzaklaştırdı.

        81'inci dakikada Adanaspor'un sağ kanattan gelişen atağında Dabo ceza sahası içine girdi. Savunmadan seken topu önünde bulan Doğukan'ın şutunda top, ağlara buluştu: 1-1.

        Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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