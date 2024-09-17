Ukrayna için sahneye çıktılar

ÜLKELERİNDEKİ savaştan etkilenen insanların sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için dünyanın çeşitli kentlerinde sahne alan Ukraynalı müzik grubu Prime Orchestra, Adana'da konser verdi.

Çukurova Üniversitesi Kongre Salonu'nda Ukrayna'daki savaştan etkilenenlere yardım için gerçekleştirilen 'Dance Sympho Show' konserinde sahne alan Prime Orchestra, 1980'ler ve 1990'lara damga vuran Abba, Backstreet Boys, Ace of Base, Michael Jackson, Gloria Gaynor gibi ünlü müzisyenlerin sevilen 18 şarkısını seslendirdi. Orkestra şefliğini Denis Doroshenko'nun yaptığı konserde, Nikita Savenkov, Vika, Anna ve Maria solist sanatçı olarak sahne aldı. 1980'ler ve 1990'ların en sevilen pop şarkılarının yer aldığı konserde, seyirciler dans ederek eğlendi.