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        Adana'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 4 yaralı

        ADANA'nın Kozan ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 02:33 Güncelleme: 17.09.2024 - 02:35
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        Adana'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 4 yaralı
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        ADANA'nın Kozan ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

        Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Varsaklar Mahallesi Sarkıntı Caddesi'nde meydana geldi. Sokak ortasında iki grup arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Emrah A. (33), kardeşi Veli A. (29), Hasan C. (43) ve Yüksel Y. (38) bıçak darbeleriyle yaralandı. Çevredekilerin ihbarı ile adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Emrah A., ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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