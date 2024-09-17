Kliniğe silahlı saldırıyı diş tedavisi uzadığı için yapmış

ADANA’da köprü diş tedavisi uzayan Orhan A. (22), arkadaşı Muhammed Can K. (21) ile tedavi gördüğü kliniğe pompalı tüfekle ateş açtı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından yakalanıp tutuklanan şüphelilerden Orhan A., “İçki içerken diş ağrım aklıma geldi. Öfkelenince, gidip sıktım” dedi.

Olay, 9 Eylül’de saat 01.30 sıralarında Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Köprü diş tedavisi gören Orhan A., tedavi süresinin uzaması üzerine öfkelenip, diş hekimi Doğan T.’nin (55) kliniğinden ayrıldı. Orhan A., akşam saatlerinde buluşup, içki içtiği arkadaşı Muhammed Can K.’ye durumu anlattı. Bunun üzerine motosikletle kliniğe giden şüphelilerden Orhan A., pompalı tüfekle iş yerine ateş açıp, kaçtı. Saldırı, güvenlik kamerasına yansıdı.

‘İÇKİ İÇERKEN DİŞ AĞRIM AKLIMA GELDİ’

Sabah kliniğe geldiğinde, camların kırık olduğunu gören Doğan T.’nin ihbarıyla Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, adreslerine yapılan baskında şüphelileri gözaltına aldı. Emniyete götürülen Orhan A., ifadesinde, “Dişim ağrı yapınca kliniğe gittim. Tedavi süresi uzayınca sinirlendim. İçki içerken diş ağrım aklıma geldi. Öfkelenince, gidip sıktım” dedi. Diğer şüpheli Muhammed Can K. ise “Orhan’ın dişi ağrıyınca, kliniğe ateş etmek istedi. Onu kıramadım” savunması yaptı.